Коммерческие запасы нефти в США сократились за неделю на 2,56 млн баррелей

По данным Министерства энергетики США, в период со 2 по 9 декабря 2016 года коммерческие запасы нефти Соединенных Штатов сократились на 2,56 миллиона баррелей – до 483,2 миллиона баррелей.

При этом аналитики ожидали сокращения коммерческих запасов США лишь на 1,58 миллиона баррелей, - сообщает ТАСС со ссылкой на опрос агентства Bloomberg.

Благодаря этому сообщению цены на нефть на Лондонской бирже ICE приостановили снижение. Нефть марки Brent торговалась по цене 55,34 доллара за баррель.