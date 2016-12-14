Коммерческие запасы нефти в США сократились за неделю на 2,56 млн баррелей
По данным Министерства энергетики США, в период со 2 по 9 декабря 2016 года коммерческие запасы нефти Соединенных Штатов сократились на 2,56 миллиона баррелей – до 483,2 миллиона баррелей.
При этом аналитики ожидали сокращения коммерческих запасов США лишь на 1,58 миллиона баррелей, - сообщает ТАСС со ссылкой на опрос агентства Bloomberg.
Благодаря этому сообщению цены на нефть на Лондонской бирже ICE приостановили снижение. Нефть марки Brent торговалась по цене 55,34 доллара за баррель.
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