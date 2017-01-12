Комментатор из Украины предложил россиянам отметить серебро в биатлоне «Боярышником»

Комментируя мужскую биатлонную эстафету на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, диктор украинского спортивного канала предложил россиянам отметить серебро своей сборной «национальным» напитком «Боярышником».

- Свендсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья будут пить элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» за серебро российской команды, — цитирует комментатора RT.

Эта «шутка» вызвала бурю негативных эмоций в социальных сетях.

Ранее, в декабре в Иркутске 78 человек погибли в результате отравления спиртосодержащим средством «Боярышник».