Комментатор из Украины предложил россиянам отметить серебро в биатлоне «Боярышником»
Комментируя мужскую биатлонную эстафету на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, диктор украинского спортивного канала предложил россиянам отметить серебро своей сборной «национальным» напитком «Боярышником».
- Свендсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья будут пить элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» за серебро российской команды, — цитирует комментатора RT.
Эта «шутка» вызвала бурю негативных эмоций в социальных сетях.
Ранее, в декабре в Иркутске 78 человек погибли в результате отравления спиртосодержащим средством «Боярышник».
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