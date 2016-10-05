Комитет Верховной рады одобрил законопроект о запрете на ввоз российских книг

Вице-премьер правительства Украины Вячеслав Кириленко сообщил о том, что комитет Верховной рады одобрил законопроект о защите украинского книжного рынка от российской продукции «антиукраинского» содержания.

«Правительственный законопроект о защите украинского книжного рынка от российской продукции антиукраинского содержания только что одобрен профильным Комитетом Верховной рады», - цитирует ТАСС запись, сделанную Кириленко в твиттере.

Ранее сообщалось, что 8 сентября Кабинет министров Украины одобрил закон об ограничении ввоза российских книг и санкционировал создание экспертного совета, в обязанность которому вменяется проверка содержания книг и выдача разрешений на их ввоз на территорию государства.

В 2015 году правительство Украины уже вводило запрет на книги российских авторов. Тогда в «черный список» были включены 38 изданий.