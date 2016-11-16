Комитет ООН принял резолюцию Украины по Крыму

В Комитете ООН по социальным и гуманитарным вопросам приняли резолюцию Украины по нарушениям прав человека в Крыму. В поддержку документа проголосовали 73 страны.

В числе одобривших резолюцию - США, Великобритания, Канада, страны Еврсоюза. Против резолюции проголосовали 23 страны – Россия, Белоруссия, Индия, Китай, Венесуэла, Сирия и другие. Еще 76 государств воздержались, передает ТАСС.

В документе утверждается, что на полуострове ущемляются права крымских татар и других национальных меньшинств. Резолюция требует от России отменить решение Верховного суда РФ о признании меджлиса крымско-татарского народа экстремисткой организацией, а также допустить в Крым международных наблюдателей.

В течение месяца резолюция будет рассмотрена на заседании Генассамблеи ООН.