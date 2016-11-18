Комитет ГД отложил рассмотрение законопроекта о «черном списке» госслужащих

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отложил рассмотрение законопроекта о создании реестра чиновников, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных преступлений.

Как пишет газета «Известия», перенос рассмотрения законопроекта совпал по времени с увольнением министра экономического развития Алексея Улюкаева именно с формулировкой «за утрату доверия».

В специальный реестр могут попасть госчиновники, муниципальные служащие, работники Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, Центробанка, военнослужащие и сотрудники таможни.

Список неблагонадежных служащих предполагается разместить на федеральном портале государственной службы и управленческих кадров. Комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов планировал рассмотреть законопроект вчера, но перенес обсуждение на 29 ноября.

По словам главы комитета Ярослава Нилова (ЛДПР), такое решение принято в связи с тем, что у депутатов возникли вопросы к нынешней редакции законопроекта. Он пояснил, что в Трудовом кодексе отсутствует такое основание для увольнения человека как «за утрату доверия в связи с совершением коррупционного правонарушения».

Основание для увольнения фиксируются в трудовой книжке с указанием соответствующей статьи ТК. Поэтому нужно уточнить, что здесь имеется в виду, и соответственно скорректировать положения ТК.