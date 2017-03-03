Комитет Нобелевской премии рассказал о претендентах 2017 года

Представители норвежского Нобелевского комитета заявили об окончании формирования списка кандидатов на соискание Нобелевской премии мира за 2017 год, которая будет присуждена в начале октября.

По их словам, в этот список вошли 215 физических лиц и 103 организации, - сообщает «Экономика сегодня».

По уже сложившейся традиции представители комитета пока не сказали имена кандидатов и названия организаций.

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