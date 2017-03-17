Комиссия WADA затребовала результаты допинг-проб Александра Кокорина

Александр Кокорин стал очередным российским футболистом, попавшим в список главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

26-летний форвард «Зенита» сдал вызывающую подозрения допинг-пробу в июне 2014 года, перед чемпионатом мира в Бразилии, - утверждает «Лайф» со ссылкой на собственные источники информации.

Тогда еще игрок московского «Динамо» Кокорин принял участие в мундиале-2014 и даже стал автором одного из двух мячей, забитых россиянами на этих турнирах.

Заинтересованность Всемирного антидопингового агентства тестами Кокорина подтвердили источники издания в ФИФА и РУСАДА.

- Мы уже предоставили в WADA копии протоколов допинг-тестов нескольких футболистов, в том числе Кокорина, Широкова, Камболова, Генералова и Соломатина, — сообщил источник. В «Зените» данную информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что в «списке Макларена» присутствует также Роман Широков, уже завершивший карьеру игрока.

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Теги:
Места: Россия
События: футбол, допинг
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