Комиссия МАК установила факт взрыва на борту разбившегося на Синае А321

В результате анализа экспертиз комиссия Межгосударственного авиационного комитета пришла к выводу, что причиной крушения пассажирского самолета А321 на Синайском полуострове стал взрыв на борту воздушного судна.

«В результате проведенных работ была определена зона начала разрушения самолета в воздухе и установлен факт воздействия высокоэнергетических элементов на обшивку самолета по направлению «изнутри-наружу» и «взрывной декомпрессии» в полете. Анализ результатов проведенных работ продолжается. Отобраны фрагменты конструкции воздушного судна для дальнейших исследований», - цитирует сообщение МАК ТАСС.

Пассажирский самолет российской компании «Когалымавиа», следовавший рейсом из египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение через несколько минут после взлета 31 октября 2015 года.