Комиссия Роскосмоса установила причину аварии «Союза»

Комиссия Роскосмоса установила точную причину аварии ракеты-носителя «Союз» с космодрома «Восточный», заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

По его словам, комиссия завершила свою работу, однако результаты станут известны только завтра.

«С учетом требований правительства, они теперь должны определить степень виновности должностных лиц, которые допустили эту аварию», - цитирует «Интерфакс» слова Рогозина.

При этом он подчеркнул, что это не снимает вопросы, связанные с работой специальной комиссии под руководством Юрия Коптева, которая должна проанализировать всю степень контроля самого Роскосмоса за обеспечением необходимого качества при подготовке пусков.

28 ноября ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома «Восточный» с 19 спутниками на борту. Однако на этапе полета разгонного блока «Фрегат» возникла внештатная ситуация, в результате которой все спутники упали в Атлантический океан.