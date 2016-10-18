Комиссия МАК расследует происшествие с самолетом Pioneer-330
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию ЧП в Можайском районе, в результате которого пострадали два человека. Комиссия преступила к расследованию обстоятельств происшествия, которое произошло 16 октября с участием воздушного судна Pioneer-330.
По сообщению пресс-службы ведомства, самолет совершил вынужденную посадку возле деревни Мышкино. Во время взлета с аэродрома на 96-м километре Минского шоссе была задета линия электропередачи.
Инцидент стал причиной травм, которые получили пилот и пассажир самолета. Пострадавшие были госпитализированы, сообщает издание «Подмосковье сегодня».
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