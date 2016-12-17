Комиссия по расследованию обстрела гумконвоя в Сирии завершила свою работу

Комиссия по расследованию обстрела совместного конвоя Сирийского арабского Красного полумесяца и гуманитарных организаций ООН в районе Урум аль-Кубра завершила свою работу, направив отчет о случившемся заместителю генерального секретаря ООН.

Отмечается, что генеральный секретарь ООН ознакомится с докладом в течение последующих четырех дней.

В пояснительной записке также говорится, что из случившегося необходимо извлечь урок, для того, чтобы не допустить повторения трагедии.

Совместный конвой Сирийского арабского Красного полумесяца и гуманитарных организаций ООН, состоявший из 31 грузовика с гуманитарной помощью, 19 сентября попал под обстрел в районе Урум аль-Кубра, к северо-западу от города Алеппо. В результате нападения 18 грузовиков было уничтожено, погибли 18 мирных граждан, сообщает «РИА Новости».

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Места: Сирия
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