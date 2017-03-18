Комиссия Правительства одобрила расширение полномочий ФАС

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сможет привлекать к административной ответственности власти субъектов РФ за нарушение стандартов раскрытия данных в сфере государственного регулирования тарифов.

Об этом говорится в документе, размещенном на сайте кабмина. Предлагается внести изменения в отдельные статьи КоАП, чтобы обеспечить единообразие применения административных мер в отношении субъектов электроэнергетики и теплоснабжения. При этом необходимо предусмотреть ответственность ФАС за подобные нарушения.

Проект был рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии Правительства 13 марта.