Комиссия Правительства одобрила расширение полномочий ФАС
Правительство России одобрило законопроект, согласно которому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сможет привлекать к административной ответственности власти субъектов РФ за нарушение стандартов раскрытия данных в сфере государственного регулирования тарифов.
Об этом говорится в документе, размещенном на сайте кабмина. Предлагается внести изменения в отдельные статьи КоАП, чтобы обеспечить единообразие применения административных мер в отношении субъектов электроэнергетики и теплоснабжения. При этом необходимо предусмотреть ответственность ФАС за подобные нарушения.
Проект был рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии Правительства 13 марта.
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