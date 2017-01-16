Комиссия РФ дала высокую оценку мерам безопасности в аэропорту Шарм-эль-Шейха

Российские специалисты по обеспечению безопасности дали высокую оценку мерам, предпринятым египетскими властями в аэропортах курортных городов Хургада и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщило Министерство гражданской авиации Египта.

По данным ведомства, российская сторона оказалась довольна и уровнем сотрудничества «и координации с Египтом в деле возобновления авиасообщения между двумя странами», - сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в понедельник, 16 января российская делегация экспертов в области авиабезопасности завершила свою работу в аэропортах курортных городов Египта — Хургаде и Шарм-эш-Шейхе — и по возвращении в Москву подготовит соответствующий доклад.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после крушения на Синайском полуострове самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Киев считает невозможными выборы в Донбассе без прекращения огня

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО