Комиссия РФ дала высокую оценку мерам безопасности в аэропорту Шарм-эль-Шейха

Российские специалисты по обеспечению безопасности дали высокую оценку мерам, предпринятым египетскими властями в аэропортах курортных городов Хургада и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщило Министерство гражданской авиации Египта.

По данным ведомства, российская сторона оказалась довольна и уровнем сотрудничества «и координации с Египтом в деле возобновления авиасообщения между двумя странами», - сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в понедельник, 16 января российская делегация экспертов в области авиабезопасности завершила свою работу в аэропортах курортных городов Египта — Хургаде и Шарм-эш-Шейхе — и по возвращении в Москву подготовит соответствующий доклад.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после крушения на Синайском полуострове самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.