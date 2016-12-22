Комиссии ООН не удалось найти виновных в ударе по гумконвою в САР
Следственная комиссия ООН, расследовавшая обстрел гуманитарного конвоя в районе сирийского города Алеппо, не смогла найти ответственных за это нападение.
Эксперты только подтвердили, что удар по конвою был нанесен с воздуха, но признали невозможным установить его исполнителей, передает ТАСС.
По мнению комиссии, средствами для атаки на конвой располагали ВВС Сирии, ВКС России и авиация коалиции, которую возглавляет США. При этом добавляется, что причастность коалиции маловероятна, поскольку «ни одна из сторон» не выдвигала предположений об этом.
Помимо всего прочего, в комиссии заявили об отсутствии свидетельств того, что атака на гумконвой носила преднамеренный характер.
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