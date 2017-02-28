Комиссар ООН прокомментировал признание Россией паспортов ДНР и ЛНР

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди согласился с тем, что жителям Донецкой и Луганской народных республик нужны документы, но при этом призвал не создавать препятствий для реализации минских соглашений.

Таким образом он прокомментировал решение российских властей о временном признании документов, выданных в ДНР и ЛНР.

«Я не говорю, что это такой шаг — пожалуйста, не поймите меня неправильно. Но надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования», - сказал комиссар в интервью «Коммерсанту».

Ранее в Москве объяснили признание паспортов республик исключительно гуманитарными соображениями – беженцам и перемещенным лицам нужны какие-то действующие документы.

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Теги:
Места: Россия, ДНР, ЛНР
Организации: ООН
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