Комиссар ООН прокомментировал признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди согласился с тем, что жителям Донецкой и Луганской народных республик нужны документы, но при этом призвал не создавать препятствий для реализации минских соглашений.
Таким образом он прокомментировал решение российских властей о временном признании документов, выданных в ДНР и ЛНР.
«Я не говорю, что это такой шаг — пожалуйста, не поймите меня неправильно. Но надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования», - сказал комиссар в интервью «Коммерсанту».
Ранее в Москве объяснили признание паспортов республик исключительно гуманитарными соображениями – беженцам и перемещенным лицам нужны какие-то действующие документы.
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