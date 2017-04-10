В Коми произошел пожар на принадлежащей «ЛУКОЙЛу» нефтяной скважине
В республике Коми на месторождении имени Алабушина произошло возгорание на нефтескважине №2.
Скважина принадлежит «Лукойл-Усинскнефтегаз» сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.
В тушении пожара задействованы 69 человек и 32 единицы техники. Ситуация осложняется тем, что скважина расположена в районе, где имеются проблемы со связью. Борьба с огнем может растянуться на несколько дней.
Причины возгорания уточняются. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Разлива нефти за обваловку скважины не произошло.
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