Комендантский час города Шарлотт был отменен

Комендантский час был введен властями Шарлотт в штате Северная Каролина после трех дней непрекращающихся протестов. Он действовал с полуночи до шести утра, сообщает Lenta.ru

Мэр города Дженнифер Робертс призвала общество проводить демонстрации мирно, не нарушая закон.

Сорокатрехлетний афроамериканец Кит Ламонт Скотт был застрелен полицией в Шарлотте во вторник. По версии полиции, сотрудники сил правопорядка открыли огонь, поскольку мужчина не реагировал на запросы положить оружие.

После этого случая Шарлот накрыла волна протестов. Власти города были вынуждены ввести комендантский час и призвать для усиления охраны порядка подразделения национальной гвардии.

Президент США Барак Обама призвал выступающих за свои права делать это мирным путем.

