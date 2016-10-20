Комары с вирусом Зика добрались до Великобритании

Студентам университета Стэнфорда разослали уведомления о том, что в окрестностях найдены следы пребывания и размножения тигровых комаров. Помимо вируса Зика, насекомые передают и иные опасные заболевания. Учащихся просят быть осторожными и использовать защиту от комаров.

Вместе с этим, Министерство Здравоохранения сообщает о том, что опасное насекомое не было обнаружено. Не исключено, что оно на всю страну всего одно, но уже успело размножиться. На сегодняшний день о старте эпидемии на территории Европы говорить не приходится, сообщает ТАСС.

На данный момент вакцины от вируса Зика нет. У пациентов он вызывает температуру и общее ухудшения здоровья, а у беременных - дефекты развития плода.