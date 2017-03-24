Командующий НАТО обвинил Россию в поддержке Талибов
Командующий вооруженными силами НАТО и США в Европе Кертис Скапаротти заявил, что Россия может оказывать поддержку движению «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане.
Выступая в Сенате США, он заявил: «Я в последнее время вижу влияние России, растущее влияние, в том, что касается отношений и, вероятно, даже поставок «Талибан». При этом подробностей и фактов, подтверждающих оказание помощи РФ талибам, он не привел, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД России сообщили, что ограниченно контактирую с талибами. Цель этих контактов состоит в обеспечении безопасности граждан РФ в Афганистане, а также в побуждении организации к примирению.
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