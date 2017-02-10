Командующий ВВС Литвы пал жертвой русофобии
Глава минобороны Литвы Раймундас Кароблис уволил с военной службы командующего ВВС за решение отремонтировать в России два спасательных вертолета Ми-8, поскольку это решение идет вразрез с официальными политическими установками.
Как отмечается в релизе оборонного ведомства, служебное расследование пришло к выводу, что «решение о ремонте вертолетов «Ми-8» в России не согласуется с политическими установками Совета по оборонным ресурсам не производить такие работы в России», сообщает ТАСС.
Ремонт указанных Ми-8 также «не согласуется с интересами национальной безопасности Литвы», говорится в релизе.
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