В команду недели симулятора FIFA попали выступающие в России Полуяхтов и Балай

Российский защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов и албанский нападающий грозненского «Терека» Беким Балай включены студией EA Sports в команду недели в футбольном симуляторе FIFA 17.

Полуяхтов отметился дублем в матче против «Краснодара» (3:3), а Балай забил два мяча в ворота «Зенита» из Санкт-Петербурга, благодаря чему грозненская команда одержала победу (2:1) и переместилась на третье место в турнирной таблице, - сообщает Сhampionat.com.

По традиции в сборную недели попали 23 игрока. Главными звездами в этот раз стали валлийский нападающий «Реала» Гарет Бейл, полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич, нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг.