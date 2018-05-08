В командовании Черноморским флотом грядут перестановки

Командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко покидает свой пост.

Он получил повышение и в скором времени отправится на новое место службы, рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник. Где именно продолжит службу адмирал, собеседник агентства не уточнил.

Место Витко займет Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. С ноября прошлого года он занимает должность заместителя начальника Генштаба ВС России.

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Места: Россия
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