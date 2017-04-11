Командиру ВСУ пришлось отстреливаться от пьяных подчиненных
Командир одного из подразделений украинской армии был вынужден применить оружие против своих бойцов, которые напали на него, будучи в состоянии опьянения.
Солдаты отказались выполнять приказ командира и попытались его связать, сообщает агентство Nation News со ссылкой на украинские СМИ.
Офицер был вынужден открыть огонь. Одному из подчиненных он прострелил ногу., солдат госпитализирован. Медики обнаружили в крови пострадавшего около 1,3 промиле алкоголя.
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