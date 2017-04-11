Командиру ВСУ пришлось отстреливаться от пьяных подчиненных

Командир одного из подразделений украинской армии был вынужден применить оружие против своих бойцов, которые напали на него, будучи в состоянии опьянения.

Солдаты отказались выполнять приказ командира и попытались его связать, сообщает агентство Nation News со ссылкой на украинские СМИ.

Офицер был вынужден открыть огонь. Одному из подчиненных он прострелил ногу., солдат госпитализирован. Медики обнаружили в крови пострадавшего около 1,3 промиле алкоголя.