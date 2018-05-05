Команда спецпрокурора США попыталась опросить олигарха из России
Агенты спецпрокурора США Роберта Мюллера около двух месяцев назад пытались опросить российского бизнесмена Виктора Вексельберга по «российскому делу».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету New York Times, предпринимателя остановили после того, как он сошел с трапа частного самолета, и попытались опросить его.
«Нет никаких признаков того, что господин Мюллер подозревает господина Вексельберга в совершении правонарушения», - отмечает издание.
Газета напоминает, что Вексельберг присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2017 года.
Ранее сообщалось, что Мюллер заинтересовался как минимум тремя российскими олигархами. Источники имена бизнесменов не раскрывают.
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