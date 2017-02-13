Команда по подготовке «Евровидения» отказалась работать на Украине

Команда, занимавшаяся подготовкой конкурса «Евровидение» в Киеве, отказалась продолжать работу.

«Мы, команда «Евровидения»,… официально сообщаем, что мы оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению конкурса», - цитирует интернет-издание «Страна.ua» заявление команды.

Ее участники отметили, что с середины прошлого года проделали большую организационную, юридическую и информационную работу по подготовке к проведению конкурса. Однако в конце года у команды были отняты ее полномочия и переданы новому фактическому руководителю конкурса.

Это назначение привело к полной остановке подготовительных работ на два месяца. В заявлении команды отмечается, что новое руководство ничего не сделало для реализации проекта в нужные сроки. «С сожалением сообщаем, что наша команда не может принять подобное назначение и не видит возможности продолжать свою работу в проекте», - отметили представители команды.

Они добавили, что качественной подготовки к конкурсу в Киеве мешают новая структура управления и отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы.