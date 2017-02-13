Команда по подготовке «Евровидения» отказалась работать на Украине

Команда, занимавшаяся подготовкой конкурса «Евровидение» в Киеве, отказалась продолжать работу.

«Мы, команда «Евровидения»,… официально сообщаем, что мы оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению конкурса», - цитирует интернет-издание «Страна.ua» заявление команды.

Ее участники отметили, что с середины прошлого года проделали большую организационную, юридическую и информационную работу по подготовке к проведению конкурса. Однако в конце года у команды были отняты ее полномочия и переданы новому фактическому руководителю конкурса.

Это назначение привело к полной остановке подготовительных работ на два месяца. В заявлении команды отмечается, что новое руководство ничего не сделало для реализации проекта в нужные сроки. «С сожалением сообщаем, что наша команда не может принять подобное назначение и не видит возможности продолжать свою работу в проекте», - отметили представители команды.

Они добавили, что качественной подготовки к конкурсу в Киеве мешают новая структура управления и отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
Следующая новость Премьер Японии признал важность прямого диалога между президентами РФ и США

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО