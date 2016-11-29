В Колумбии рухнул самолет с бразильскими футболистами на борту

В Колумбии потерпел катастрофу самолет с 72 пассажирами на борту. В их числе были футболисты бразильского клуба Шапекоэнсе».

Самолет выполнял рейс из Боливии в Медельин. Он рухнул в муниципалитете Ла Уньон, предполагается, что причиной катастрофы стала нехватка топлива, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Согласно предварительным данным, на борту самолета были 27 футболистов, журналисты и девять членов экипажа.

Экстренные службы проверяют информацию о выживших в результате крушения.