В Колумбии откопали древнейшего динозавра

Палеонтологи обнаружили в Колумбии останки водного динозавра, обитавшего на Земле порядка 127 миллионов лет назад. Уникальная находка "поджидала" специалистов в районе Восточного Кордильера.

Примечательно, что находка принадлежит местному жителю, который копал канал на собственном участке, - сообщают «Актуальные новости».

Дальнейшими раскопками занялись профессиональные палеонтологи, которым получилось установить, что длина динозавра составляет около 6-8 метров. По словам специалистов, данная находка обладает колоссальным значением для всей науки.