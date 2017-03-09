В Колумбии откопали древнейшего динозавра
Палеонтологи обнаружили в Колумбии останки водного динозавра, обитавшего на Земле порядка 127 миллионов лет назад. Уникальная находка "поджидала" специалистов в районе Восточного Кордильера.
Примечательно, что находка принадлежит местному жителю, который копал канал на собственном участке, - сообщают «Актуальные новости».
Дальнейшими раскопками занялись профессиональные палеонтологи, которым получилось установить, что длина динозавра составляет около 6-8 метров. По словам специалистов, данная находка обладает колоссальным значением для всей науки.
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