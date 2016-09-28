Колосков оценил шансы «Ростова» в матче с «ПСВ»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что «Ростов» имеет все шансы выиграть домашний матч с голландским «ПСВ» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

- Эту игру я не вижу – далеко от России нахожусь. Команда в состоянии выиграть в матчах Лиге чемпионов. Пока клуб был нищим, они выигрывали у всех подряд и играли великолепно. Проблема сейчас в другом – внутри тренерского штаба неразбериха. Как только Бердыев реально займется командой, у неё сразу появится шанс выйти из этой сверхсложной группы. «Ростов» умеет играть в футбол и не раз это доказывал. Я в него верю. А какой счет будет – это уже дело техники, - цитирует Колоскова «Национальная служба новостей».

Матч между «Ростовом» и «ПСВ» состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.