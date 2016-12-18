Для колонизаторов Марса придумали новые скафандры

Ученые разработали скафандр для длительных космических путешествий и высадки людей на Марс.

Специалисты утверждают, что новинка практичнее, удобнее и гораздо легче существующих аналогов. В то же время разработка имеет повышенную степень изоляции, что потребует от астронавтов серьезной психологической подготовки.

На испытания нового скафандра отводится год. Пока затраты на его производство оцениваются примерно в два миллиона долларов, но создатели планируют существенно удешевить его, передает «Федеральное агентство новостей».