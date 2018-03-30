В Коломне задержали участников акции протеста
В подмосковной Коломне полиция задержала два десятка активистов, протестующих на мусорном полигоне «Воловичи».
В числе задержанных есть представители рабочей группы, сформированной для встречи с главой местной администрации Денисом Лебедевым.
Протестующие требуют прекратить утилизацию отходов на свалке и на протяжении нескольких суток перекрывают дорогу к ней, не пропуская машины с мусором, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».
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