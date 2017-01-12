Подмосковная Коломна может объединиться с Коломенским районом, передает пресс-служба администрации города.

По словам главы Коломны Дениса Лебедева, инициатива была направлена ранее в Совет депутатов городского округа, Коломенского района и его сельских поселений.

В случае объединения можно будет установить единые тарифы ЖКХ, снизить стоимость проезда на общественном транспорте, а также сократить число чиновников – сэкономленные при этом средства направят на развитие территории объединенного муниципалитета, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».