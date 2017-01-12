Коломна может объединиться с Коломенским районом
Подмосковная Коломна может объединиться с Коломенским районом, передает пресс-служба администрации города.
По словам главы Коломны Дениса Лебедева, инициатива была направлена ранее в Совет депутатов городского округа, Коломенского района и его сельских поселений.
В случае объединения можно будет установить единые тарифы ЖКХ, снизить стоимость проезда на общественном транспорте, а также сократить число чиновников – сэкономленные при этом средства направят на развитие территории объединенного муниципалитета, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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