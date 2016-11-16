Колокольцев опроверг слухи о своей отставке

Глава МВД России Владимир Колокольцев опроверг сообщения о своей грядущей отставке.

«По-моему, каждый чиновник с этими слухами на протяжении всего периода своей службы сталкивается», - цитирует министра «Интерфакс».

Информация о возможной отставке Колокольцева стала появляться на фоне разоблачения полковника Дмитрия Захарченко, у которого были обнаружены денежные средства в размере свыше восьми миллиардов рублей.

Ранее также появлялись слухи об отставке главы СКР Александра Бастрыкина. В Кремле тогда призвали СМИ не заниматься гаданием на кофейной гуще.