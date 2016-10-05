Колокольцев объявил пять самых коррумпированных отраслей

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в России существует топ-5 областей, наиболее подверженных коррупции.

– Наиболее подвержены криминальным посягательствам сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, строительство (в том числе жилищное), а также содержание автомобильных дорог, здравоохранение, образование, наука и культура, – цитирует Колокольцева РБК.

Заявление прозвучало на заседании президиума совета по противодействию коррупции. О мерах противодействия коррупции в указанных сферах Колокольцев не сообщил.