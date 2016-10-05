Колокольцев объявил пять самых коррумпированных отраслей
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в России существует топ-5 областей, наиболее подверженных коррупции.
– Наиболее подвержены криминальным посягательствам сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, строительство (в том числе жилищное), а также содержание автомобильных дорог, здравоохранение, образование, наука и культура, – цитирует Колокольцева РБК.
Заявление прозвучало на заседании президиума совета по противодействию коррупции. О мерах противодействия коррупции в указанных сферах Колокольцев не сообщил.
Следующая новость Владимир Путин указал на силу России
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии