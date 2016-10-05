Колокольцев назвал сферу госзакупок самой коррумпированной отраслью в России

Выступая на заседании президиума Совета по противодействию коррупции, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что наиболее коррумпированной сферой в России является сфера государственных закупок.

Об этом министр сообщил в докладе, посвященном борьбе с нецелевым расходованием и хищением бюджетных денежных средств, подчеркнув, что наибольшее число преступлений фиксируется правоохранительными органами именно в госзакупках, связанных с товарами, услугами, строительством и содержанием автомобильных дорог, - сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По словам Колокольцева, коррумпированными отраслями также являются здравоохранение, образование, наука и культура.

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Места: Россия
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