Колокольцев назвал сферу госзакупок самой коррумпированной отраслью в России
Выступая на заседании президиума Совета по противодействию коррупции, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что наиболее коррумпированной сферой в России является сфера государственных закупок.
Об этом министр сообщил в докладе, посвященном борьбе с нецелевым расходованием и хищением бюджетных денежных средств, подчеркнув, что наибольшее число преступлений фиксируется правоохранительными органами именно в госзакупках, связанных с товарами, услугами, строительством и содержанием автомобильных дорог, - сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Кремля.
По словам Колокольцева, коррумпированными отраслями также являются здравоохранение, образование, наука и культура.
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