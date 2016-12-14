Колокольцев назвал риски от незаконной миграции

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что приток незаконных мигрантов в Россию грозит серьезными рисками.

В частности, увеличения числа мигрантов повышает социальную напряженность, способствует росту конфликтов на этнической и религиозной почве. Кроме того, сохраняются угрозы общественному порядку и национальной безопасности, сообщают «Известия».

Колокольцев отметил, что от государства требуется взвешенный и всесторонний подход к проблеме миграции, принятие грамотных превентивных мер. По мнению главы МВД, ограничительные меры не должны препятствовать въезду в Россию востребованных специалистов из других стран.