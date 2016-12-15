Коллекция работ сюрреалиста Челищева продана на аукционе Christie's за 3 млн долларов

Тринадцать коллекционеров из пяти стран мира на аукционе Christie's в Лондоне совокупно заплатили за работы основателя мистического сюрреализма Павла Челищева 2,4 миллиона фунтов стерлингов (около 3 миллионов долларов).

- Подборка из 26 работ Челищева была распродана на 94 процента по количеству лотов и 99 процентов по стоимости тринадцати успешным покупателям из пяти стран мира, включая Россию, Великобританию и США. Выручка за данные лоты составила 2,4 миллиона фунтов стерлингов, - рассказала «Интерфаксу» международный директор русского отдела Christie's Сара Мэнсифилд.

Наибольшую цену покупатели предложили за полотно «Концерт», посвященное цирковой тематике. Оно ушло с молотка за 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

Коллекция охватывала все ключевые этапы творчества Челищева и включала в себя практически весь спектр техник, в которых работал художник, от рисунков серебряным карандашом до картин маслом с включением блесток.

Работы русского художника – часть коллекции Фонда Эдварда Джеймса, являвшегося выдающимся коллекционером и покровителем многих именитых художников своего времени, включая Рене Магритта и Сальвадора Дали.

- Результаты сегодняшнего аукциона показали, что рынок русского искусства продолжает динамично развиваться и привлекать коллекционеров со всего мира, - отметили в аукционном доме.

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