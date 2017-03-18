Коллекция подарков Порошенко пополнилась путеводителем по Крыму

В 2016 году президент Украины Петр Порошенко получил в подарок путеводитель по Крыму, белое кимоно, а также книгу «Приворотное зелье».

Как сообщает Lenta.ru, за прошедший год в Фонд президентов Украины было передано 282 подарка. Среди них вязаные шерстяные носки, которые лидеру Украины презентовали на съезде партии «Блок Петра Порошенко», а также картина из янтаря от украинского союза афганцев.

В перечне подарков мяч с автографами футболистов клуба «Динамо» (Киев) и книга «Путь к успеху. Как изменить систему, не изменив себе», автором которой является бывший министр доходов и сборов Александр Клименко.

Президент получил подарки из других стран: Литва отправила президенту набор сувенирных бутылочек, Туркменистан - национальную одежду, Франция - флэшку в виде автомобиля Красного Креста. Украинские заводы направили в Фонд макеты БМП, БТР-4, танков, ракет и другой военной техники.

Фонд президентов Украины хранит коллекцию подарков Леонида Кучмы, Виктора Ющенко,Виктора Януковича. Он является частью Национальной библиотеки имени Вернадского.

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