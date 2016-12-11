Коллекция картин русских мастеров ушла с молотка на аукционе в Нью-Йорке
Коллекция картин русских художников XX века была продана аукционным домом Shapiro Auctions.
По словам директора аукционного дома Джин Шапиро, сейчас продолжается тенденция роста спроса на русское искусство. Он отметил, что советские плакаты также имеют большой спрос среди покупателей.
Картина «Девочка в интерьере» советского художника Александра Самохвалова (1894-1971) ушла с молотка за 131 тысячу долларов. Написанное маслом на холсте полотно авангардиста Ивана Пуни (1894-1956) продано за 245 тысяч долларов. Кроме того, с молотка ушли несколько гравюр Ивана Шишкина.
Самым дорогим лотом стала картина австро-венгерского художника Исидора Кафумана (1853-1921) «Деловой секрет», проданная за 455 тысяч долларов, сообщает ТАСС.
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