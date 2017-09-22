Коллекторы затерроризировали детский сад из-за долга воспитателя
В Ростовской области коллекторы в течение недели донимали коллектив детского сада звонками с угрозами, требуя возврата долга одной из воспитательниц.
По словам женщины, она действительно взяла деньги в долг у микрофинансовой организации (МФО), но вернуть их не может. После того, как коллекторы пригрозили взорвать детский сад, коллектив образовательного учреждения собрал требуемую сумму в помощь коллеге, передает «URA.RU» со ссылкой на местные СМИ.
После погашения задолженности коллектив детского сада пожаловался в правоохранительные органы.
Эксперты отмечают, что подобными действиями МФО нарушают уголовное законодательство и их сотрудники могу быть привлечены к ответственности за вымогательство.
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