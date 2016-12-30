Коллекторские агентства начали вносить в госреестр

Московское управление Федеральной службы судебных приставов внесло в госреестр первые 10 коллекторских агентств.

Главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских пояснил, что в управление поступило 18 заявлений. Решения приняты пока только по 10 из них. Он также отметил, что первыми в реестр внесены крупнейшие в стране коллекторские агентства, которые действуют в большинстве регионов, передает ТАСС.

Начальник управления ФССП России Андрей Абрамов, в свою очередь, рассказал, что заявление от агентств стали поступать и в других городах. При этом он напомнил, что с начала будущего года, коллекторские агентства, не включенные в реестр, не смогут продолжать свою деятельность. В противном случае им грозит штраф до двух миллионов рублей.