Коллектив Исаакия обратился с открытым письмом к Путину

Работники государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» написали президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросили приостановить действие закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

В дирекции музея рассказали ТАСС, что послание подписали более 320 человек. В ближайшее время оно будет направлено передано в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Авторы послания считают, что действие нормативного акта должно быть приостановлено до «рассмотрения, обсуждения и принятия решения об особенностях его применения в отношении объектов, используемых государственными учреждениями в культурных целях, в том числе относящихся к категории объектов всемирного наследия ЮНЕСКО».

В послании отмечается, что речь идет об общенародном достоянии. Работники музея также подчеркнули, что городские власти, готовящие передачу Исаакия к Пасхе (в этом году отмечается 16 апреля), действуют с грубейшими нарушениями законодательства.

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