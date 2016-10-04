Коллеги полковника-миллиардера Захарченко оказались не чисты перед законом
В Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России продолжается проверка в рамках дела полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Появились подозрения, что некоторые сотрудники этого подразделения были с ним в доле.
В частности, генерал Андрей Курносенко по странному стечению обстоятельств 9 сентября подал рапорт об отставке, а в день обысков у Захарченко оказался в служебной командировке. О проводимой спецоперации его могли предупредить бывшие коллеги.
Не исключено, что помимо Курносенко у чекистов появятся вопросы и к другим сотрудникам антикоррупционного главка МВД, сообщает сетевое издание «Дни.ру»
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