Количество выживших в авиакатастрофе в Колумбии возросло до 13
При крушении самолета в Колумбии выжили 13 человек из 81. Ранее сообщалось, что спаслись только шесть человек.
В числе выживших стюардесса Хемена Суарес и двое игроков бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе» -защитник Алан Рушел и вратарь Марко Данило, сообщает ТВЦ со ссылкой на 360 Radio Colombia.
Согласно предварительным версиям, к катастрофе могли привести плохие погодные условия, нехватка топлива и техническая неисправность самолета. Обстоятельства крушения уточняются. На месте трагедии работают спасатели.
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