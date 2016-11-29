Количество выживших в авиакатастрофе в Колумбии возросло до 13

При крушении самолета в Колумбии выжили 13 человек из 81. Ранее сообщалось, что спаслись только шесть человек.

В числе выживших стюардесса Хемена Суарес и двое игроков бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе» -защитник Алан Рушел и вратарь Марко Данило, сообщает ТВЦ со ссылкой на 360 Radio Colombia.

Согласно предварительным версиям, к катастрофе могли привести плохие погодные условия, нехватка топлива и техническая неисправность самолета. Обстоятельства крушения уточняются. На месте трагедии работают спасатели.