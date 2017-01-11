Количество пострадавших при взрыве в Саратове возросло до 11 человек

Согласно уточненным данным, в результате взрыва бытового газа в одном из многоэтажных домов в Саратове пострадали 11 человек.

У семерых человек, в том числе двоих детей, диагностировано отравление продуктами горения. Двое из семи пострадавших госпитализированы. Еще один попал в больницу с ожогами. Остальные доставлены в профилакторий «Сокол».

Еще четверо обратились к медикам в связи с повышенным давлением. Им была оказана амбулаторная помощь на месте, передает РИА «Новости».

В мэрии города сообщили, что пожар на месте происшествия уже потушен.