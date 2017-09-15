Количество пострадавших в Лондоне приблизилось к 30
Число пострадавших в результате взрыва в лондонской подземке возросло до 29 человек.
Ранее сообщалось о 22 пострадавших. Большинство из них получили ожоги. Некоторые были травмированы во время давки, начавшейся после взрыва, сообщает телеканал Sky News.
Инцидент произошел утром 15 сентября. На станции «Парсонс-Грин» сработало самодельное взрывное устройство. Ни одна из террористических организация пока не заявила о своей причастности к произошедшему. Британской полиции удалось установить личность подозреваемого в закладке бомбы, но эта информация пока не раскрывается.
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