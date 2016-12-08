Количество погибших при землетрясении в Индонезии достигло 99 человек

Число жертв землетрясения в западной провинции Индонезии Ачех возросло до 99 человек. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Количество раненых увеличилось более чем на 100 человек и достигло 752, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Detik.com.

Согласно последним данным, стихия разрушила свыше 450 жилых домов и зданий смешанного назначения. Работы по разбору завалов продолжаются. В них заняты примерно две тысячи солдат и полицейских.

В районах Пидиджая, Пиди и Бирен, сильнее всего пострадавших от удара стихи, введено чрезвычайное положение.