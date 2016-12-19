Количество погибших от отравления в Иркутске превысило 20 человек
Число смертельных случаев в результате отравления косметическим средством «Боярышник» в Иркутске продолжает расти. На данный момент скончался 21 человек.
Состояние еще 16 человек оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах региона.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»).
В администрации иркутской области сообщили о том, что место производства косметического средства установлено. Полиция проверяет торговые точки на предмет его выявления и изъятия. Пока никаких задержаний не производилось.
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