Количество первоклашек выросло на 12%
Число первоклассников, севших за школьные парты в 2016 году, увеличилось на 12%, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передают РИА Новости.
Чиновник также отметила, что сложившаяся ситуация значительно скажется на нагрузке школьной инфраструктуры и, в частности, пищеблоков. На что должны обратить внимание ответственные лица в сфере образования. По ее словам , рост числа школьных мест намного ниже роста численности самих первоклассников.
В то же время, за три минувших года количество школ, работающих в две смены, не увеличилось, таким образом удается эту ситуацию регулировать", — заключила она.
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