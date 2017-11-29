Количество партий в Госдуме может сократиться до двух

Сергей Неверов, возглавляющий фракцию «Единая Россия» в Госдуме допустил, что в будущем число партий в нижней палате парламента может сократиться.

Он пояснил, что речь идет об объединении партий. «Вполне возможно, в парламенте будет не четыре партии, а три, а, может быть, и две», - цитирует депутата Ura.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Ранее Неверов высказался об избирательной кампании оппозиционера Алексея Навального, назвав ее мошеннической, поскольку тот не имеет права участвовать в президентских выборах, имея непогашенную уголовную судимость.