Количество партий в Госдуме может сократиться до двух
Сергей Неверов, возглавляющий фракцию «Единая Россия» в Госдуме допустил, что в будущем число партий в нижней палате парламента может сократиться.
Он пояснил, что речь идет об объединении партий. «Вполне возможно, в парламенте будет не четыре партии, а три, а, может быть, и две», - цитирует депутата Ura.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Ранее Неверов высказался об избирательной кампании оппозиционера Алексея Навального, назвав ее мошеннической, поскольку тот не имеет права участвовать в президентских выборах, имея непогашенную уголовную судимость.
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