Количество онкобольных в Донбассе резко возросло

Стрессы и запрещенные боеприпасы привели к росту онкозаболеваний в Донбассе.

По словам главного онколога ЛНР Александра Торбы, количество заболевших растет с каждым месяцем.

«Причина этого — прежде всего стресс жителей, проживающих в активно воюющих регионах, но не исключено, что и применение различных видов вооружения», — сказал Торба.

Как уточняет Life, речь идёт о так называемых фосфорных минах, применение которых украинской стороной было неоднократно зарегистрировано.

Отмечается, что фосфор, попадая на кожу, вызывает тяжелые химические ожоги, а также выделяет, едкий, токсичный газ в виде белого дыма.

По статистике, чаще всего жители обращаются с патологиями кожи и легких, что, по мнению онкологов, косвенно подтверждает причины роста заболеваний.